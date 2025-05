Vito Teti e l’arte della restanza | restare è un atto d’amore e di coraggio

Vito Teti e l'arte della restanza ci invitano a riflettere sul valore di restare. In un mondo di migrazioni e spostamenti, restare diventa un atto di amore e coraggio, un modo di edificare un nuovo senso dei luoghi e di sé stessi. La restanza racchiude l'equilibrio tra sentirsi ancorati e, allo stesso tempo, spaesati, proteggendo e rigenerando le radici.

🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Vito Teti e l'arte della restanza: restare è un atto d'amore (e di coraggio)

Ne parlano su altre fonti

Vito Teti e l’arte della restanza: restare è un atto d’amore (e di coraggio)

Riporta agrigentonotizie.it: La restanza, allora, è un atto rivoluzionario. È un “restare” che non è passività, ma lotta. Un diritto che va riconosciuto e tutelato: quello di poter scegliere dove vivere, senza essere costretti ad ...