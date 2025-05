vitas frigo babbi domina il secondo weekend del crono climber 2025

Nel secondo weekend del Trofeo Crono Climber 2025, Vitas Frigo Babbi si distingue dominando le gare di Deruta-Castelleone. Con due vittorie su quattro, il pilota ravennate conferma la sua supremazia nella corsa di regolarità in salita, evidenziando un cammino competitivo e deciso in questa stagione del prestigioso trofeo.

Secondo weekend di gare per il trofeo Crono Climber 2025, la corsa di regolarit√† in salita, nettamente favorevole al pilota ravennate Vitas Frigo Babbi. Infatti, Frigo Babbi, nelle quattro gare ‚Äď ognuna delle quali con 25 punti in palio ‚Äď della Deruta-Castelleone si √® piazzato due volte al primo posto una volta secondo e una volta terzo, vincendo sia nella classifica di sabato, sia in quella della domenica. Complessivamente 86 punti che lo fanno balzare in testa alla classifica di categoria. Ovviamente soddisfatto Vitas Frigo Babbi, che gareggia con una Suzuki GSX R 1000 R, preparata da Tondo Garage, con Anthony Lanzo ai box come capomeccanico: "Sono molto contento di come sono andate le cose e anche se domenica abbiamo gareggiato sotto la pioggia sono riuscito a gestire tutto al meglio e a vincere la classifica di entrambe le giornate. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net