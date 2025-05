Violenza a scuola a Palermo | genitore aggredisce due ATA maestra in pericolo

A Palermo, si registra un nuovo episodio di violenza a scuola: un genitore ha aggredito due collaboratori scolastici e messo in pericolo un'insegnante, facendo irruzione nell'istituto. I docenti chiedono sicurezza e rispetto, mentre le imprevedibili aggressioni mettono a rischio l’incolumità di tutto il personale scolastico. Un triste segnale di un problema crescente nelle scuole italiane.

Ennesimo episodio di violenza in un istituto scolastico: a Palermo, un genitore ha fatto irruzione per affrontare la maestra del figlio. Due collaboratori scolastici sono stati aggrediti, un’insegnante ha rischiato di cadere dalle scale. I docenti: “Basta, vogliamo sicurezza e rispetto”. Violenza in aula: collaboratori feriti, insegnante spinta Il fatto è accaduto in un istituto . Violenza a scuola a Palermo: genitore aggredisce due ATA, maestra in pericolo Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ancora violenza sui docenti, a Palermo genitore irrompe a scuola per affrontare la maestra, due ATA aggrediti. La lettera: “Basta violenza, vogliamo sicurezza e rispetto”

Un nuovo episodio di violenza scuote Palermo: un genitore irrompe a scuola per affrontare la maestra, dopo un rimprovero al figlio.

Ancora violenza a scuola, a Palermo genitore irrompe per affrontare la maestra, due ATA aggrediti. La lettera: “Basta violenza, vogliamo sicurezza e rispetto”

Ancora episodi di violenza scuotono le scuole di Palermo. Un genitore irrompe nell’istituto, affrontando la maestra accusata di aver rimproverato il figlio, e due collaboratori scolastici vengono aggrediti nel tentativo di fermarlo.

Scuola in prima linea contro la violenza di genere: il Ministero avvia un monitoraggio nazionale. C’è tempo fino al 29 maggio. NOTA

La scuola si propone come protagonista nella lotta contro la violenza di genere, supportata da un'iniziativa del ministero che avvia un monitoraggio nazionale.

Ne parlano su altre fonti

Violenza contro gli insegnanti, un problema reale che ha raggiunto limiti inaccettabili. Il caso dell’IC “Lombardo Radice” di Palermo.

Secondo tecnicadellascuola.it: Capita sempre più spesso che i genitori degli alunni, incapaci di dominare gli impulsi primordiali di violenza, sfoghino le loro frustrazioni genitoriali, con atti inqualificabili nei confronti delle ...

Palermo violenta, due giovani massacrati dal branco in via Roma

Da livesicilia.it: PALERMO – Due giovani pestati da un branco di sette, otto ragazzi. La violenza esplode senza ragione in risposta ad un sacrosanto rimprovero delle vittime. Gli aggressori erano lì per provocare e ...

Palermo, assolto professore di musica accusato di violenza sessuale

Come scrive meridionews.it: Per l'avvocato che ha difeso il professore si è trattato solo di manifestazioni d'affetto sincero, come confermato da altre cinque compagne ...