Violento incidente tra due auto cinque persone coinvolte | grave una donna

Ancora un grave incidente stradale tra due auto, questa volta nei pressi di Longastrino, con cinque persone coinvolte. Tra loro, un’importante ferita al momento grave una donna. L’incidente, avvenuto martedì 20, si aggiunge a recenti episodi simili nella zona, sottolineando la pericolosità della strada e l’urgenza di maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Ancora un incidente stradale. Dopo quello tra un’auto e un camion, avvenuto lunedì 19 sulla Statale 16 Adriatica, martedì 20, due macchine si sono violentemente scontrate nei pressi di Longastrino, al confine tra Argenta e la Romagna. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Secondo. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Violento incidente tra due auto, cinque persone coinvolte: grave una donna

