Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2025 ore 09 | 40

Benvenuti con le ultime aggiornamenti sulla viabilità Roma e Lazio del 20/05/2025 alle 09:40, forniti da Astral Infomobilità. Si segnala un incidente sulla Roma-Civitavecchia all’uscita di Cerveteri e code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla circolazione e sui servizi di mobilità della regione Lazio.

