Verso i Referendum | salari da fame e lavoro povero ecco i numeri che smentiscono la propaganda

Nonostante le promesse di un mercato del lavoro in crescita, i numeri smentiscono la propaganda: in Italia, oltre il 10% degli occupati vive in povertà. Questo dato, spesso nascosto, evidenzia il dramma dei salari da fame e del lavoro povero, mettendo in discussione le parole del governo e chiedendo un'attenzione reale alle condizioni di chi lavora.

Nel Paese in cui ogni conferenza stampa del governo inizia vantando un “record di occupati”, c’è un dato che viene sistematicamente nascosto sotto il tappeto: in Italia oggi lavora e resta povero oltre il 10% degli occupati. È la fotografia che emerge con chiarezza dall’articolo di Lorenzo Ruffino pubblicato da Pagella Politica. Una lettura che smentisce, con i numeri, l’autocelebrazione. Secondo i dati Eurostat, nel 2024 il 10,2% dei lavoratori italiani era a rischio povertà, in aumento rispetto al 9,9% dell’anno precedente. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Verso i Referendum: salari da fame e lavoro povero, ecco i numeri che smentiscono la propaganda

