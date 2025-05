Versa 20mila euro per comprare un' auto online venditore incassa e sparisce

Quello che si presentava come un'occasione imperdibile si è trasformato in una trappola. Un ragazzo del 1999, desideroso di acquistare un’Alfa Romeo tramite un sito affidabile, ha versato 20mila euro a un venditore che poi è scomparso nel nulla. Un miraggio sfumato e una brutta esperienza di truffa online, che mette in luce i rischi degli acquisti digitali.

Sembrava l'affare della vita: un'Alfa Romeo desiderata, disponibile su Autoscout 24, uno dei siti di riferimento per le auto usate. Pochi click e per un ragazzo classe 1999, residente a Colloredo di Monte Albano, il sogno di una nuova auto sembrava a portata di mano. Quello che si presentava come. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Versa 20mila euro per comprare un'auto online, venditore incassa e sparisce

