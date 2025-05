Versa 20mila euro per comprare un' auto online venditore incassa e sparisce

Quello che sembrava un'occasione imperdibile si è rivelato una trappola. Un giovane del 1999, attratto da un’auto Alfa Romeo su Autoscout 24, ha versato 20mila euro a un venditore online, che poi è scomparso nel nulla. Una truffa crudele che evidenzia i rischi degli acquisti digitali e l’importanza di diffidare da offerte troppo allettanti.

Sembrava l'affare della vita: un'Alfa Romeo desiderata, disponibile su Autoscout 24, uno dei siti di riferimento per le auto usate. Pochi click e per un ragazzo classe 1999, residente a Colloredo di Monte Albano, il sogno di una nuova auto sembrava a portata di mano.

Quello che si presentava come un'occasione imperdibile si è trasformato in una trappola. Un ragazzo del 1999, desideroso di acquistare un’Alfa Romeo tramite un sito affidabile, ha versato 20mila euro a un venditore che poi è scomparso nel nulla.

Secondo udinetoday.it: Un giovane friulano è rimasto vittima di una truffa online: dopo aver versato una caparra per un'Alfa Romeo trovata su un noto portale, si è recato a Milano per il ritiro, ma ha trovato solo l'amara s ...

