Venezia Tuymans dove c' era Tintoretto a San Giorgio Maggiore

A Venezia, la Basilica di San Giorgio Maggiore presenta due opere contemporanee di Luc Tuymans, sostituendo temporaneamente due capolavori di Tintoretto in restauro. Questa scelta innovativa arricchisce l'impatto del luogo sacro, unendo la tradizione artistica dei maestri veneziani con la contemporaneitĂ , in un dialogo tra passato e presente che esalta la forza e la profonditĂ dell'arte.

Venezia, 20 mag. (askanews) - Due opere contemporanee al posto di due capolavori del Tintoretto, ora in restauro. La Basilica di San Giorgio Maggiore di Venezia ha commissionato due grandi dipinti al pittore belga Luc Tuymans per i lati dell'altare, che ora, con tutta la potenza del luogo e del lavoro dell'artista, creano un'atmosfera inedita e sospesa, che genera meraviglia. "Ci si è offerta dopo praticamente due, tre, quattrocento anni la possibilitĂ di una nuova commissione per la Basilica di San Giorgio Maggiore - ha spiegato ad askanews Carmelo Grasso, direttore della Benedicti Claustra Onlus, ramo no profit della comunitĂ benedettina della basilica- come un tempo si faceva ed era abituale fare con gli artisti contemporanei di quegli anni, quindi una selezione, una scelta, un dialogo, un cammino percorso insieme. 🔗Leggi su Quotidiano.net