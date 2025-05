Venditori abusivi al Gran Premio di Imola | 7mila sequestri tra souvenir e biglietti falsi

Durante il Gran Premio di Imola, la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 7.000 souvenir e biglietti falsi, contrastando il commercio abusivo all’autodromo. I controlli intensi hanno evidenziato la presenza di venditori non autorizzati, garantendo maggiore sicurezza e tutela dei diritti degli spettatori in un evento così prestigioso.

Raffica di sequestri durante il Gran Premio della Formula 1 a Imola. Nei giorni in cui i campioni delle monoposto davano spettacolo all’autodromo "Enzo e Dino Ferrari", la Guardia di Finanza ha effettuato diversi controlli che hanno portato al ritiro di circa settemila articoli di souvenir perché. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Venditori abusivi al Gran Premio di Imola: 7mila sequestri tra souvenir e biglietti falsi

