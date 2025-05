Vela di Calatrava pronta a giugno per il Giubileo dei giovani ma ecco a cosa serviva

La Vela di Calatrava, pronta per giugno, si prepara a ospitare il Giubileo dei Giovani 2025. Destinata ad accogliere eventi tra il 28 giugno e il 3 agosto, l'opera incompiuta di Tor Vergata potrebbe essere finalmente completata. Una novità che promette di valorizzare uno dei simboli architettonici più suggestivi della città .

Novità in arrivo sulla Vela di Calatrava che sarà pronta per giugno. Il progetto sarà realizzato per ospitare gli eventi del Giubileo dei Giovani, previsti dal 28 giugno al 3 agosto 2025. Per tale motivo, l'opera incompiuta di Tor Vergata potrebbe essere completata definitivamente. Già lo scorso dicembre, la Vela è stata illuminata in occasione dell'apertura della Porta Santa. A cosa serviva la Vela di Calatrava. La cosiddetta Vela di Calatrava è caratterizzata da una forma che ricorda la pinna di uno squalo.