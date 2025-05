Vannacci a Fratoianni | unici intolleranti siete voi di sinistra

Vannacci attacca Fratoianni: "Siete voi di sinistra gli unici intolleranti." Critica la candidatura e il ruolo di Ilaria Salis in Europa, provocando polemiche: "Indagata per aver picchiato qualcuno che non condivideva le sue idee." La tensionsi tra le parti evidenzia il clima acceso e le accuse incrociate nel dibattito politico.

avete candidato e portato in Europa Ilaria Salis, indagata per aver spaccato la testa a una persona che non condivideva le sue idee

