Valsassina patria del fumetto Con una Barzio spaziale

La Valsassina si conferma patria del fumetto con il festival diffuso GRRRigna Comics, organizzato dall'associazione La Fucina. Alla sua terza edizione, l'evento torna tra venerdì 30 maggio e domenica 1 giugno, portando nuovi ospiti e amici in diversi luoghi, per celebrare la passione per il fumetto e la creatività in un contesto unico e coinvolgente.

