Urso convoca il tavolo per Taranto | Nazionalizzare l’ex Ilva? Non siamo nell’Unione sovietica

Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, ha convocato a Roma il “tavolo per Taranto” con numerose associazioni di categoria, discutendo sulla proposta di nazionalizzazione dell’Ex Ilva. Urso ha sottolineato che, in democrazie europee, un’azienda può essere pubblica o privata senza che ciò implichi ambizioni sovietiche, chiarendo il suo punto di vista sulla gestione industriale e il ruolo dello Stato.

Adolfo Urso, ministro del made in Italy, ha convocato a Roma il "tavolo per Taranto", coinvolgendo una sfilza di associazioni di categoria. Sulla proposta di nazionalizzazione dell'Ex Ilva, il ministro di FdI spiega a Repubblica Bari. "Un'azienda — pubblica o privata — nelle democrazie europee risponde alle stesse regole autorizzative in materia ambientale e sanitaria e necessita delle medesime condizioni produttive. Non siamo nell'Unione Sovietica. Per realizzare il Dri (direct reduction iron, l'impianto di purificazione dei materiali, ferrosi) la parte fondamentale dell'investimento — che sarà comunque attuata da una società interamente pubblica — serve innanzitutto il gas".

