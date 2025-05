Uomini e Donne Ida Platano nei guai | Ho fatto una cosa pericolosa

Ida Platano, volto iconico di Uomini e Donne, torna al centro dell’attenzione per un episodio misterioso e pericoloso di cui ha parlato solo in parte. Attraverso alcune Instagram stories, l’hair stylist bresciana ha rivelato di aver compiuto qualcosa di audace, ma non ha svelato tutti i dettagli. Ecco cosa sta succedendo nel suo percorso.

Ida Platano, volto storico del trono over di Uomini e Donne, torna a far parlare di sé per un misterioso comportamento “pericoloso” che ha deciso di non rivelare completamente. Nelle ultime ore, infatti, l’hair stylist bresciana ha condiviso una serie di Instagram stories nelle quali ha raccontato ai follower di essere pensierosa per due cose che ha fatto, una delle quali sembrerebbe avere un certo peso emotivo o addirittura legale. Scopriamo in realtà di cosa si tratta. Uomini e Donne: l’annuncio di Ida Platano. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Ida Platano nei guai: “Ho fatto una cosa pericolosa”

Ida Platano nei guai: “Sono pericolosa, ho fatto una cosa che non avrei dovuto fare. Uomini? Zero”

Ida Platano, nota protagonista di Uomini e Donne, si trova nei guai dopo aver condiviso su Instagram di aver commesso qualcosa di molto rischioso, dichiarando: "Sono fatta così, mi piace un po’ di adrenalina".

