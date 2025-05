Uno studio rivela il momento in cui ai bambini smette di piacere la scuola | “Fase decisiva per la loro crescita”

Uno studio su oltre 100.000 studenti nel Regno Unito rivela il momento cruciale in cui i bambini cominciano a perdere interesse per la scuola. La transizione dalle scuole primarie a quelle secondarie rappresenta infatti una fase decisa, segnando un calo di motivazione, benessere e senso di sicurezza tra i giovani, influenzando significativamente la loro crescita e sviluppo.

Uno studio condotto su oltre 100.000 studenti del regno Unito ha individuato il momento in cui gli alunni iniziano a perdere interesse per la scuola. Il passaggio dalle classi primarie a quelle secondarie segna infatti un brusco calo di motivazione, benessere e senso di sicurezza nei giovani. E i ragazzi provenienti da contesti di svantaggio sociale ed economico, sono coloro che ne risentono maggiormente.

