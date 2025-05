Un lobo del vortice polare si staccherà dal Polo Nord Due cicloni si abbatteranno sull' Italia

Un délobo del vortice polare si staccherà dal Polo Nord, mentre due cicloni si avvicinano all’Italia, portando forte maltempo e temperature sotto le medie. In pochi giorni, le regioni più colpite saranno diverse, causando condizioni meteorologiche estreme e potenziali disagi. Ecco cosa aspettarsi e quali zone rischiano di più.

Forte maltempo e temperature anche al di sotto delle medie: l'Italia sta per essere interessata da due diversi cicloni in pochi giorni, ecco le zone più colpite

