Un gesto quotidiano che rallenta il tempo | la nuova frontiera dell'anti-rughe secondo Filorga

Un gesto quotidiano che rallenta il tempo: la nuova frontiera dell’antirughe secondo Filorga. Ricordarsi di prendersi cura della propria pelle diventa un atto di consapevolezza, per accompagnare il viso verso il futuro con attenzione e precisione. È con questo spirito che nasce TIME-FILLER INTENSIVE 5XP, il siero innovativo che ridisegna il concetto di giovinezza.

P rendersi cura delle rughe è diventato un gesto di consapevolezza, infatti oggi un terzo delle donne italiane vuole apparire più giovane. Un modo per accompagnare la pelle verso il futuro, con cura, precisione e attenzione. È con questo spirito che nasce TIME-FILLER INTENSIVE 5XP, il nuovo siero ad azione sulle rughe sviluppato da Filorga, primo laboratorio francese di medicina estetica fondato nel 1978, che concretizza questa expertise in trattamenti Skincare ad alta scientificità. Un siero ispirato alla medicina estetica. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un gesto quotidiano che rallenta il tempo: la nuova frontiera dell’anti-rughe secondo Filorga

