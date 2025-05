Un ciclo di incontri sulla Dottrina Sociale della Chiesa con le Acli di Arezzo

Le Acli di Arezzo avviano un ciclo di incontri dedicati alla Dottrina Sociale della Chiesa, promuovendo un percorso di approfondimento sul tema “La sfida delle nuove povertà”. L’iniziativa, che coinvolge dibattiti e riflessioni, partirà giovedì 22 maggio alle ore 21.00 nella Sala di Giustizia del palazzo di giustizia, offrendo spunti di dialogo sui temi sociali attuali.

Arezzo, 20 maggio 2025 – Un ciclo di incontri di dibattito e approfondimento sulla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica. Le Acli di Arezzo promuovono un percorso formativo dal tema “La sfida delle nuove povertà” che prenderà il via alle 21.00 di giovedì 22 maggio nella Sala di Giustizia del palazzo vescovile e che proseguirà poi con tappe in circoli diffusi tra le quattro vallate della provincia, con le parole di religiosi, studiosi e professori che permetteranno di fare luce sull’attualità di principi e orientamenti del cattolicesimo nell’affrontare le sfide della società contemporanea. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un ciclo di incontri sulla Dottrina Sociale della Chiesa con le Acli di Arezzo

