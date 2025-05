Un bambino di 11 anni è morto colto da malore

Tragedia ai Castelli Romani: un bambino di 11 anni è deceduto lunedì 19 maggio dopo essere stato colto da un malore improvviso a Lariano. Nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato inutile. La comunità è sotto shock di fronte a questa perdita improvvisa e drammatica.

Tragedia ai Castelli romani, dove un bambino di 11 anni è morto lunedì 19 maggio. Il minore è stato colto da malore e i tentativi di rianimazione sono stati vani. Il dramma, intorno alle 13, si è consumato a Lariano. Muore bambino di 11 anni colto da malore Secondo quanto ricostruito, il.

