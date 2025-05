Ultima di serie A maxi-schermi in provincia di Napoli | ci sono anche Giugliano Calvizzano e Qualiano

La Città Metropolitana di Napoli ha stanziato 250 mila euro per installare maxischermi pubblici in provincia, tra cui Giugliano, Calvizzano e Qualiano, in vista della partita Napoli-Cagliari del 23 maggio. L'iniziativa mira a gestire l'afflusso di tifosi, favorendo la visibilità e la sicurezza, offrendo a tutti un punto di aggregazione durante l'evento.

La Città Metropolitana di Napoli ha stanziato 250 mila euro per finanziare l'installazione di maxischermi pubblici in vista della partita Napoli-Cagliari, in programma venerdì 23 maggio allo stadio Maradona. L'obiettivo è quello di evitare un afflusso eccessivo di tifosi nel centro cittadino, favorendo festeggiamenti più distribuiti e sicuri in caso di vittoria del Campionato di .

