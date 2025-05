Tuttosport | Delirio Napoli Il Maradona non basta

Il Napoli vive un momento di pura euforia: il popolo partenopeo, acclamando il Maradona, sogna il suo primo scudetto da anni. A poche ore dal match decisivo contro il Cagliari, l’entusiasmo esplode in città , che meriterebbe addirittura dieci stadi per contenere questa febbre sportiva senza precedenti.

NAPOLI – Servirebbero almeno dieci stadi Maradona per contenere l'entusiasmo straripante dei tifosi del Napoli. A poche ore dal match-point scudetto contro il Cagliari, la città è completamente travolta da una febbre sportiva senza precedenti. Come racconta Raffaele Auriemma su Tuttosport, i biglietti per la gara di venerdì sono esauriti da giorni e lo stadio sarà sold out per la quattordicesima volta in stagione. Una passione, quella azzurra, che si misura anche nei numeri: oltre 500 mila richieste per un posto sugli spalti, con 420 mila utenti online in coda e 80 mila persone fisicamente davanti alle ricevitorie.

