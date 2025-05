Tutti pazzi per lo sheer dress tempestato di cristalli di Dakota Johnson a Cannes 2025

A Cannes 2025, Dakota Johnson conquista il red carpet con il suo Sheer Dress tempestato di cristalli, diventando protagonista indiscussa della 78ª edizione del Festival. Tra outfit scintillanti e sguardi ammirati, la star si distingue non solo per il charme e lo stile audace, ma anche per un'importante novità nella sua carriera, aprendo una nuova entusiasmante fase del suo percorso professionale.

Tra red carpet scintillanti e sguardi puntati sugli outfit più memorabili, Dakota Johnson è ai primi posti durante questa 78ª edizione del Festival di Cannes. Non solo per la sua presenza magnetica e lo stile che sfida le convenzioni, ma anche per un annuncio che segna una nuova fase della sua carriera: il suo esordio come regista. Dakota Johnson incanta Cannes con un abito sheer e metallico (ma annuncia anche il suo debutto alla regia). Durante la serata dei Kering Women in Motion Awards e il tradizionale dinner presidenziale del festival, l'attrice ha catturato l'attenzione indossando un abito argento firmato Gucci.

