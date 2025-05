Turisti smarriti viaggiatori curiosi o spie russe? La Lettonia a caccia di sabotatori

Tra turisti smarriti, viaggiatori curiosi e possibili spie russe, la Lettonia si trova in uno stato di allerta. Con barba incolta, scarponi nuovi e uno zaino colmo di mappe e radio, chi potrebbe sembrare un escursionista potrebbe nascondere esigenze di intelligence. Il Servizio di intelligence militare lettonio (MIDD) monitora attentamente queste figure sospette per garantire la sicurezza nazionale.

Una barba incolta, scarponi troppo nuovi, uno zaino pieno di mappe, kit medici e radio. Non è un campeggiatore maldestro né un turista curioso: potrebbe essere una spia russa. A lanciare l’allarme è il Servizio di intelligence e sicurezza militare (MIDD) della Lettonia, una delle tre agenzie di servizi segreti del Paese, che nel suo ultimo rapporto annuale ha reso pubblico un vademecum su come riconoscere potenziali sabotatori infiltrati. Mentre le tensioni tra Mosca e l’Occidente non sembrano risolversi nei caotici negoziati di Istanbul e le promesse di aprire i cordoni della borsa per la spesa militare si moltiplicano in tutta Europa, la Lettonia (membro Nato dal 2004 e confinante con la Russia) invita i suoi cittadini alla massima vigilanza. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Turisti smarriti, viaggiatori curiosi o spie russe? La Lettonia a caccia di sabotatori

