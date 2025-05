Tumori | Gimbe 50mila non individuati nel 2023 per scarsa adesione screening

Nel 2023, circa 50.000 tumori rimangono non individuati in Italia a causa della scarsa adesione agli screening oncologici, secondo quanto rilevato dalla Fondazione Gimbe. Questo dato evidenzia un importante problema di prevenzione e sottolinea la necessitĂ di sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle verifiche periodiche.

Milano, 20 mag. (LaPresse) – Nel 2023 sono 50mila i tumori non indidivuati per scarsa adesione dei cittadini agli screening oncologici. Lo rileva la Fondazione Gimbe. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tumori: Gimbe, 50mila non individuati nel 2023 per scarsa adesione screening

