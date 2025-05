Trump sente Meloni ora tutto passa per Roma

Trump ascolta Meloni, ora tutto si svolge a Roma. La presidente del Consiglio, alle prese con un malanno, annulla gli impegni ufficiali e resta a riposo. In campo internazionale, poco cambia: Meloni continua a rappresentare l’Italia, mentre gli scenari politici si sviluppano tra eventi nazionali e relazioni estere.

Niente partecipazione al Festival delle Regioni di Venezia, annullati tutti gli impegni previsti per ieri e oggi. Giorgia Meloni ha «uno stato febbrile che la costringe al riposo», spiegano a palazzo Chigi. Nella partita internazionale, poco cambia: la presidente del consiglio italiana deve essere coinvolta, anche perchĂ© ritenuta necessaria da colui che dĂ le carte, Donald Trump. Il presidente americano, prima di trattare con Vladimir Putin sull’apertura dei negoziati di pace, si è confrontato due volte con lei. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trump sente Meloni, ora tutto passa per Roma

Meloni, la doppia faccia che non piace all’Eliseo. Macron la tiene fuori dai giri che contano perché teme che spifferi tutto a Trump. Il caso Fico, la fuga di Merz e il club segreto dei leader che contano (ma senza di lei) - ESCLUSIVA

Giorgia Meloni, inizialmente vista come la "pontiera" capace di unire Europ e e rafforzare il proprio ruolo in Italia, si ritrova ora emarginata dai giochi di potere.

Giorgia Meloni, acclamata leader italiana, si trova ai margini del potere europeo. In un gioco di alleanze e continua sfiducia, Macron la tiene ai margini, temendo che possa svelare troppo, mentre gli altri leader la evitano nel loro circolo esclusivo.

Oggi telefonata Trump-Putin. Anche Meloni (con Merz, Macron e Starmer) sente il presidente Usa: “Sostegno alla pace”

Oggi si susseguono telefonate tra leader mondiali: Trump e Putin, Meloni, Macron, Merz e Starmer discutono di pace.

Trump aggiorna Meloni e gli altri leader europei dopo la telefonata con Putin

Trump aggiorna Meloni e gli altri leader europei dopo la telefonata con Putin

Meloni rientra con Trump. E punta tutto sul Vaticano

Meloni rientra con Trump. E punta tutto sul Vaticano

Due telefonate. Una domenica sera alla vigilia della chiamata tra Donald Trump e Vladimir Putin, e una ieri sera per essere aggiornati. Il format è sempre lo stesso: i Paesi cosiddetti "volenterosi"

Trump sente Putin: tregua non "immediata" ma "possibile"

Trump sente Putin: tregua non "immediata" ma "possibile"

Il leader russo ha preso tempo e chiede compromessi e garanzie per avviare i negoziati per un cessate il fuoco