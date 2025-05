Trump e il retroscena sull’Air Force One | Non donato dal Qatar ma chiesto dal presidente Usa

Roma, 20 maggio 2025 – Nuove indiscrezioni svelano il retroscena sull’Air Force One da 400 milioni di dollari, attribuito a Trump come “donazione” dal Qatar. La CNN riporta che sarebbe stato il governo USA a richiedere l’acquisto del Boeing 747, contrariamente alle versioni precedenti. Una mossa che apre nuovi interrogativi sulla politica e le relazioni internazionali dell’epoca.

Roma, 20 maggio 2025 – Nuovo retroscena sulla vicenda dell’ Air Force One da 400 milioni di dollari ‘donato’ dal Qatar a Trump. L’ultima versione arriva da una ricostruzione della CNN, secondo cui sarebbe stata l'amministrazione statunitense a proporre l'iniziativa di acquistare il Boeing 747, nonostante le affermazioni secondo cui il Qatar stesso avrebbe offerto l’aereo come ‘dono’ al presidente degli Stati Uniti. Secondo il network statunitense, che cita alti funzionari della Casa Bianca, Trump avrebbe incaricato il suo inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff, di individuare una lista di aerei utilizzabili. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump e il retroscena sull’Air Force One: “Non donato dal Qatar ma chiesto dal presidente Usa”

