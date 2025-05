Trump dopo la telefonata di due ore e mezza con Putin | È un simpatico gentiluomo – Video

Dopo una lunga telefonata di due ore e mezza con Vladimir Putin, Donald Trump si presenta ai giornalisti definendosi un “simpatico gentiluomo”. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di una “buona conversazione” e di progressi verso un cessate il fuoco, lasciando intendere un dialogo positivo e costruttivo con il leader russo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato i giornalisti dopo la telefonata di circa due ore e mezza con Vladimir Putin. Ha affermato di aver avuto una “buona conversazione” con il presidente russo, aggiungendo che “si stanno facendo progressi” verso il raggiungimento di un cessate il fuoco nella guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha definito un “simpatico gentiluomo”. L'articolo Trump dopo la telefonata di due ore e mezza con Putin: “È un simpatico gentiluomo” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump dopo la telefonata di due ore e mezza con Putin: “È un simpatico gentiluomo” – Video

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Terminata dopo più di due ore la telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: «Siamo sulla strada giusta». Prima aveva sentito Zelensky

Dopo più di due ore, la chiamata tra Trump e Putin si conclude con riferimenti alla strada giusta, mentre il presidente USA ha parlato prima con Zelensky.

Terminata dopo due ore la telefonata Trump-Putin, prima il presidente Usa ha sentito Zelensky

Dopo una lunga telefonata tra Trump e Zelensky, il presidente degli USA ha poi parlato con Putin, esprimendo stanchezza e frustrazione per la situazione Ucraina-Russia.

Dopo una telefonata di due ore con Putin, Trump afferma che i negoziati saranno solo tra Russia e Ucraina (e forse con il Papa)

Dopo una lunga telefonata con Putin, Trump ha dichiarato che i negoziati di pace si limiteranno a Russia e Ucraina, conPossibile coinvolgimento del Papa.

Se ne parla anche su altri siti

Putin dopo telefonata con Trump: “La Russia è pronta a iniziare i negoziati di pace con l’Ucraina”

Da tg.la7.it: Il presidente Vladimir Putin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti dopo aver parlato al telefono per due ore con Donald Trump. I due, fa sapere i l Cremlino, hanno concordato di proseguire ...

Russia-Ucraina, cosa succede dopo il colloquio Trump-Putin. Cremlino: “Ristabiliti contatti con Kiev”

Riporta msn.com: Oltre due ore di telefonata in cui Vladimir Putin e Donald Trump hanno tentato di effettuare passi avanti in merito alla ricerca della soluzione del conflitto in Ucraina.

Trump dopo la telefonata di due ore e mezza con Putin: “È un simpatico gentiluomo” – Video

Da ilfattoquotidiano.it: Dopo la fine del matrimonio, ha avuto altri due figli, Matteo e Marco ... Al momento della mia prima telefonata non ho riconosciuto la voce della Chiara anche se non posso escludere che sia stata la ...