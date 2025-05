trigno vince la categoria canto e il secondo porto ad amici 2025

Trigno, giovane talento di Asti, conquista la vittoria nella categoria canto e il secondo posto ad Amici 2025. Con 23 anni e una forte presenza scenica, si prepara a pubblicare il suo primo EP "A un passo da me". Un traguardo importante per questo promettente artista che si sta affermando nel panorama musicale italiano.

Roma, 20 mag. (askanews) - Il vincitore della categoria canto e secondo classificato ad Amici 2025 è il cantante Trigno, 23 anni, nato ad Asti, che vive a Milano. Grande interprete, dotato di una notevole presenza scenica, il 23 maggio pubblicherĂ il suo primo EP "A un passo da me" pubblicato con Warner Music Italy. "Questo è il giorno dopo aver vinto la categoria Canto ad Amici. Le sensazioni non so ancora bene decifrarle, devo ancora sistemarle. Non me lo aspettavo minimamente e penso e spero che questo obiettivo raggiunto mi porti a vivere di musica.