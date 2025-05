TrigNO dopo la vittoria in canto ad Amici 24 | “Chiara è stata parte del mio cambiamento Ho voluto Nicolò nell’Ep”

Dopo la vittoria in canto ad Amici 24, TrigNO, alias Pietro Bagnadentro, condivide il suo percorso di crescita, il rapporto con Chiara Bacci e l’emozione di aver inserito Nicolò nel suo EP. Poche ore dalla fine del suo cammino, riflette su sfide, sogni e i momenti più significativi di questa avventura. Continua a leggere per scoprire di più.

A poche ore dalla fine del suo percorso ad Amici 24, abbiamo intervistato il vincitore nella categoria canto: TrigNO, nome d'arte di Pietro Bagnadentro. Qui il rapporto con la ballerina Chiara Bacci, i timori di un'espulsione e il rapporto con Nicolò che ha voluto nel suo Ep. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - TrigNO dopo la vittoria in canto ad Amici 24: “Chiara è stata parte del mio cambiamento. Ho voluto Nicolò nell’Ep”

