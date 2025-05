Travolti da una valanga in Svizzera | morti Giorgia Rota e Alessandro Aresi

Nelle ultime ore è stata confermata la tragedia avvenuta lo scorso 17 maggio sull’Alphubel, nelle Alpi svizzere. Giorgia Rota e Alessandro Aresi, entrambi giovani, sono le vittime della valanga che ha colpito un gruppo di alpinisti nel Canton Vallese, lasciando la comunità sgomenta di fronte a questa drammatica perdita.

Nelle ultime ore è arrivata la conferma: sono Giorgia Rota e Alessandro Aresi i due giovani rimasti vittime di una valanga che lo scorso sabato 17 maggio ha travolto un gruppo di alpinisti sull'Alphubel, massiccio di oltre 4mila metri nelle Alpi svizzere, nel Canton Vallese. Giorgia Rota, 29. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Travolti da una valanga in Svizzera: morti Giorgia Rota e Alessandro Aresi

Scopri altri approfondimenti

Valanga in Svizzera, tutti i travolti sono salvi: per polizia di Berna non risultano dispersi

Una valanga in Svizzera ha coinvolto diverse persone, ma fortunatamente tutti i travolti sono risultati salvi, senza dispersi secondo la polizia di Berna.

Svizzera, valanga sul monte Eiger: due morti e cinque feriti | Altra slavina, verifiche sulla presenza di italiani

Una valanga ha colpito il Monte Eiger in Svizzera, causando due morti e cinque feriti. Un'altra slavina si è staccata dall'Alphubel, nella regione di Täsch, nel Canton Vallese.

Valanga in Svizzera, si temono due morti italiani sull’Alphbuel

Una valanga si è staccata oggi dall'Alphubel, nella regione di Täsch in Svizzera, e si temono due vittime italiane.

Approfondimenti da altre fonti

Alessandro Aresi e Giorgia Rota, chi erano i due ragazzi morti nella valanga in Svizzera: l'amore per la montagna, gli sport e le avventure

Riporta msn.com: Amavano lo sport, le avventure, i viaggi. Ma proprio dal loro ultimo viaggio Alessandro Aresi e Giorgia Rota non sono più tornati. Entrambi del Milanese, si trovavano sull'Alphubel, ...

Valanga in Svizzera, arriva la conferma: «Morti due italiani». Alessandro e Giorgia erano entrambi del milanese

Secondo msn.com: Sono entrambi del milanese i due italiani travolti e uccisi da una valanga mentre si trovavano sull'Alphubel, in Svizzera: si tratta di un uomo e ...

Alessandro Aresi e Giorgia Rota uccisi dalla valanga in Svizzera: l'amore per la montagna, gli sport e le avventure. L'ultima foto

Riporta msn.com: Amavano lo sport, le avventure, i viaggi. Ma proprio dal loro ultimo viaggio Alessandro Aresi e Giorgia Rota non sono più tornati. Entrambi del Milanese, si trovavano ...