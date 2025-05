Tragico incidente stradale tra un furgone ed una Smart | Roberta 63 anni perde la vita Era alla guida dell’utilitaria lungo via Carpinetana a Segni

Un tragico incidente sulla via Carpinetana a Segni si è concluso con il decesso di Roberta Centi, 63 anni, vittima di un tamponamento tra un furgone e una Smart. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio di sabato 17 maggio, ha provocato gravi ferite alla donna, che purtroppo non è sopravvissuta. Segui gli aggiornamenti di DayItalianeWS per restare informato.

Un tragico incidente quello avvenuto a Segni; la vittima è Roberta Centi, 63 anni, deceduta sabato 17 maggio a seguito di un tamponamento. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha avuto luogo sulla via Carpinetana e ha causato gravi ferite alla donna, che, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non è riuscita a sopravvivere. La vicenda segna la 45esima vittima sulle strade di Roma e provincia dall'inizio dell'anno, un dato preoccupante che continua a sollevare il tema della sicurezza stradale.

Colleferro | Segni. Roberta Centi muore in un tragico incidente sulla via Carpinetana. Travolta a bordo della sua Smart da un furgone. Il conducente denunciato per omicidio stradale

Nel pomeriggio di sabato 17 maggio, a Colleferro, si è verificata una tragedia sulla via Carpinetana, dove Roberta Centi ha perso la vita dopo essere stata travolta da un furgone mentre era a bordo della sua Smart.

