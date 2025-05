Traffico Lazio del 20-05-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio vi aggiorna sul traffico del 20 maggio 2025 alle 09:30: rallentamenti a Frosinone sulla Casilina, code sulla Appia tra Ariccia e Frattocchie, e sulla Nettunense. Persistono criticitĂ in zona a causa di lavori e incidenti, influenzando le principali arterie del Lazio. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione in provincia di Frosinone rallentamenti per lavori sulla Casilina all'altezza di Madonna della neve in direzione dell'appia code a tratti sulla Appia possibilità di Ariccia Albano e Frattocchie stessa situazione sulla Nettunense con code tra Frattocchie e Fontana di Papa nelle due direzioni altre cose sulla Pontina da Tor de' Cenci al raccordo è lungo la stoforo Colombo da via Pindaro via di Malafede rallentamenti e code anche sulla via del mare la via Ostiense per Acilia e Vitinia per un incidente si rallenta sull' autostrada roma-civitavecchia all'altezza dell'uscita per Cerveteri Ladispoli in direzione di Roma a Roma trafficata la carreggiata interna del raccordo anulare con code tra la Casilina e la Appia coda e tratti anche in esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina Vi ricordo che è in corso uno sciopero del personale di Bus Italia Sita nord per l'intera giornata saranno possibili variazioni e cancellazioni per i treni regionali della relazione Terni Rieti L'Aquila tipo infine che per lavori dalle 19:30 di questa sera alle 6 di domani mattina la diramazione di Roma Sud chiuderà tra il raccordo e Torrenova in direzione della Uno da Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

