Tra progetti conclusi e cantieri in corso | viaggio nei luoghi del sisma del 2012 - FOTO

Tredici anni dopo il terremoto del 2012 in Emilia, i progetti di ricostruzione sono ancora in corso, tra cantieri attivi e lavori conclusi. Un viaggio nei luoghi colpiti, tra storie di resilienza e speranza, fotografi e testimonianze di un territorio che si definisce ancora in evoluzione. Martedì 20, il sindaco di Ferrara Alan...

Tredici anni fa, l’Emilia tremò. Per due volte nel giro di nove giorni – tra il 20 e il 29 maggio 2012 – il sisma devastò la regione. Ma cittadini ed istituzioni seppero resistere e risollevarsi. Ora, però, la ricostruzione non è ancora terminata. E proprio martedì 20, il sindaco di Ferrara Alan. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Tra progetti conclusi e cantieri in corso: viaggio nei luoghi del sisma del 2012 - FOTO

Approfondisci con questi articoli

Tra progetti conclusi e cantieri in corso: viaggio nei luoghi del sisma del 2012 - FOTO

Tredici anni dopo il terremoto del 2012, l’Emilia continua a rialzarsi. Tra progetti conclusi e cantieri aperti, il viaggio nei luoghi del sisma rivela il progresso e le sfide ancora da affrontare.

Nuove tubazioni e monitoraggio più efficiente, il piano di Aqp per Bari: cantieri in corso tra Santo Spirito e Torre a Mare

Acquedotto Pugliese avvia il progetto "Risanamento Reti 4" a Bari, con cantieri attivi tra Santo Spirito e Torre a Mare.

Novara: pronti i progetti dei cantieri di lavoro per disoccupati, disabili e detenuti

Il Comune di Novara ha avviato progetti per cantieri di lavoro dedicati a disoccupati, disabili, detenuti e over 58.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lo spot di Erba: «Ecco i lavori fatti e i progetti in corso»

Scrive laprovinciadicomo.it: «Tra lavori conclusi, cantieri in corso e altri in fase di progettazione, la nostra città si presta bene come esempio di rigenerazione urbana, soprattutto per quanto riguarda le aree dismesse o da ...

Due anni dopo l'alluvione, oggi la Romagna è più sicura? Le opere in corso e i cantieri già terminati

Segnala forlitoday.it: Due anni dopo l’alluvione che ha colpito la nostra regione, il territorio guarda avanti con nuove opere, cantieri conclusi e altri in corso. Ma quanto siamo davvero al sicuro oggi di fronte a eventi e ...

Risorse complessive con co-finanziamenti per oltre 142 milioni di euro

Da msn.com: Per la ricostruzione della città pubblica, le risorse totali messe in campo, comprensive dei co-finanziamenti disponibili, ammontano a 142 ...