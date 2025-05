Totti e Ilary cos’è successo al compleanno della figlia | alta tensione tra i due

Durante il 18° compleanno di Chanel Totti, una serata inizialmente da sogno si è trasformata in un episodo di alta tensione tra Francesco e Ilary Blasi. Tra abiti eleganti, fuochi d’artificio e festeggiamenti, i due personaggi televisivi hanno catturato l’attenzione del pubblico anche per i sussulti emotivi e il clima di scontro che si è creato, lasciando tutti senza parole.

Personaggi TV. Sembrava una serata perfetta, una di quelle da ricordare per tutta la vita. Abiti eleganti, castello da sogno, fuochi d’artificio e una torta da regina. Ma non è stato solo il 18esimo di Chanel Totti a catturare gli sguardi. A far parlare, ancora una volta, sono stati i suoi genitori: Francesco Totti e Ilary Blasi. E quello che è accaduto durante la festa non è passato inosservato. Leggi anche: Elisabetta Gregoraci senza freni: “Ho usato il suo dito.”, l’ha fatto davvero mentre Briatore dormiva Leggi anche: “Ci siamo lasciati”: addio alla famosa coppia italiana, l’annuncio furioso di lei Un 18esimo da favola al Castello Tor di Crescenza. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Totti e Ilary, cos’è successo al compleanno della figlia: alta tensione tra i due

Totty e Ilary, tensione al compleanno di Chanel: cos’è successo al momento della torta

Durante il compleanno di Chanel, la tensione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata palpabile. Al momento della torta, le sfide della loro separazione sono emerse in modo evidente, sottolineando le difficoltà di mantenere rapporti sereni dopo il divorzio.

Un matrimonio tra star, una location da favola e oltre 200 invitati: la festa di 18 anni di Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha stupito tutti.

In un’atmosfera da sogno, Totti e Noemi sono stati protagonisti di un evento sorprendente insieme a Ilary e Bastian.

Blasi-Totti, cosa è successo durante il taglio della torta al compleanno di Chanel

Ilary Blasi e Francesco Totti, tensione al compleanno di Chanel, un dettaglio è stato notato da tutti: cosa è successo

