Torneo di calcio balilla al centro sportivo di Villafranca al team ' E' scucciati' la coppa Asi

Il centro sportivo di Villafranca ha ospitato un entusiasmante torneo di calcio balilla, organizzato dall’associazione Sport Calcino, affiliata Asi. Squadre come Villafranca Team e Scucciati si sono affrontate in una competizione avvincente, culminata con la conquista della Coppa Asi. Un evento che ha mostrato talento, spirito di squadra e grande passione per lo sport.

Il centro sportivo di Villafranca ha ospitato un torneo competitivo a squadre di calcio balilla, organizzato dall'associazione Sport Calcino con sede presso l’impianto ed affiliata al comitato Asi Forlì Cesena. La Sport Calcino ha organizzato un evento sportivo in grande stile esprimendo la. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Torneo di calcio balilla al centro sportivo di Villafranca, al team 'E' scucciati' la coppa Asi

Scopri altri approfondimenti

CentroMarca Banca: a Treviso l’atteso Torneo Calcio a 5 Bcc 2025

Il countdown è quasi giunto al termine per il Torneo di Calcio a 5 Bcc 2025, in programma a Treviso dal 31 maggio al 2 giugno.

Ancona Calcio: Incontri Decisivi per il Futuro della Società con Marconi al Centro

In un momento cruciale per il futuro dell'Ancona Calcio, Stefano Marconi torna al centro delle trattative.

Un torneo di calcio a 5, incontri e una mostra: in città torna la 'University Cup'

A Ferrara torna la 'University Cup', un evento che unisce sport e cultura. Organizzato da studenti universitari in collaborazione con Uniservice, Student Office Ferrara e la Fondazione Zanotti, il torneo di calcio a 5 si affianca a una mostra, creando un'occasione unica per celebrare il talento e la creatività della comunità studentesca.

Cosa riportano altre fonti

Torneo di calcio balilla al centro sportivo di Villafranca, al team 'E' scucciati' la coppa Asi

Segnala forlitoday.it: La Sport Calcino ha organizzato un evento sportivo in grande stile esprimendo la passione degli associati sostenuti dalle famiglie ...

Calcio balilla, il Centro Est vince la prima edizione della “Municips League”

msn.com scrive: Ad aggiudicarsi la competizione è stato il Municipio Centro Est ... gran finale ha visto anche lo svolgimento dei tornei promozionali di calcio balilla classico 2 vs 2, con grande partecipazione ...

Secondo torneo di calcio balilla umano: una giornata inclusiva

Riporta traniviva.it: Un giorno dedicato all’inclusione e alla condivisione, con un’attenzione particolare per le mamme ...