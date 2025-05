Tolentino | Crocetti conferma la sua permanenza e pianifica la prossima stagione

Giorgio Crocetti, dirigente dei Cremisi, conferma la volontà di continuare e pianificare il futuro. Nonostante la delusione per la sconfitta in finale regionale playoff contro la K Sport, Crocetti sottolinea come siano stati costruiti basi solide per la prossima stagione. L’obiettivo è consolidare il percorso e tornare più determinati che mai.

"Concludiamo la stagione con un pizzico di rammarico per la sconfitta di Montecchio, ma con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante". Così Giorgio Crocetti, diesse dei cremisi, dopo la la battuta d’arresto nella finale regionale playoff contro la K Sport. "L’obiettivo – aggiunge – era di costruire un organico completo, quanto fatto dallo staff e dai calciatori è stato davvero eccellente perché in una sola stagione abbiamo raggiunto i playoff sfiorando la qualificazione agli spareggi nazionali". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tolentino: Crocetti conferma la sua permanenza e pianifica la prossima stagione

Tolentino: Crocetti conferma la sua permanenza e pianifica la prossima stagione

Come scrive msn.com: Dopo la sconfitta nei playoff, il diesse Crocetti resta al Tolentino per continuare il progetto con Passarini.

Tolentino, verso l’incontro Crocetti-Passarini per il futuro: “Ottima base”

Riporta youtvrs.it: ECCELLENZA - I cremisi si leccano le ferite dopo la sconfitta playoff ma l'umore non è a pezzi: "Il nostro campionato è come se l'avessimo vinto" Sponda Tolentino termina in finale il sogno Serie D, d ...

Tolentino a Matelica per il sogno playoff: Crocetti punta alla vittoria

Da msn.com: Così Giorgio Crocetti, direttore sportivo del Tolentino, prima della gara odierna al "Giovanni Paolo II" di Matelica contro i biancorossi. I cremisi infatti in caso di successo, indipendentemente ...