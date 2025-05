Tiro con l’arco | nazionale di ricurvo in raduno a Cantalupa

L’Italia del tiro con l’arco ricurvo si riunisce a Cantalupa per un raduno cruciale, a pochi mesi dall’inizio delle tappe di Coppa del Mondo ad Auburndale, Shangai e Antalya. Dopo le prime sfide internazionali, lo staff tecnico ha annunciato le convocazioni, segnando un momento importante per il gruppo nel percorso di preparazione e crescita prima delle prossime competizioni.

Dopo le prime tappe di Coppa del Mondo ad Auburndale e a Shangai, e verso il terzo impegno in programma a inizio giugno ad Antalya, l’Italia del tiro con l’arco – ricurvo – prova a ritrovarsi con un raduno nella sua “casa base” a Cantalupa. Lo staff tecnico ha reso note le convocazioni: un totale di 16 atleti, 8 uomini e 8 donne. Fra loro vi sono Mauro Nespoli, Matteo Borsani, Massimiliano Mandia, oltre a Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco, Loredana Spera: tutti e 6 saranno in Turchia. Di seguito l’elenco completo dei selezionati: Maschile Matteo Borsani, Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Matteo Bilisari, Alessandro Paoli, Massimiliano Mandia, Francesco Gregori e Marco Morello; Femminile Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Aiko Rolando, Vanessa Landi, Loredana Spera e Lucia Mosna. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: nazionale di ricurvo in raduno a Cantalupa

