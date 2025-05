The Family | Kaya si riprende conflitto tra Hulya e Cihan vendetta e intrighi sui nipoti

Le anticipazioni di "The Family" del 20 maggio 2025 su Canale 5 svelano un episodio ricco di tensione, con Kaya che si riprende il conflitto tra Hulya e Cihan e si prepara a rivendicare la vendetta. Intrighi e alleanze si intrecciano nel cuore della famiglia, promettendo sviluppi drammatici e colpi di scena destinati a sconvolgere i personaggi e il pubblico.

Le anticipazioni dell’episodio in onda il 20 maggio 2025 su Canale 5 offrono un quadro ricco di emozioni e tensioni, preparando il terreno per sviluppi drammatici in The Family. In questo appuntamento, il clima familiare si carica di nuove complicazioni, mentre le rivalitĂ e le alleanze si accentuano, tra personaggi che non fanno che intensificare . L'articolo The Family: Kaya si riprende, conflitto tra Hulya e Cihan, vendetta e intrighi sui nipoti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - The Family: Kaya si riprende, conflitto tra Hulya e Cihan, vendetta e intrighi sui nipoti

Argomenti simili trattati di recente

The Family Anticipazioni 19 maggio 2025: Devin spaventata a morte, Kaya sta molto male...

Le anticipazioni di "The Family" del 19 maggio 2025 su Canale 5 svelano un momento di grande tensione: Devin è spaventata e preoccupata, mentre Kaya si trova in uno stato di grave malattia.

The Family, anticipazioni dal 19 al 23 maggio 2025: Devin disposta a tutto per proteggere Zeynep e Kaya

Dal 19 al 23 maggio 2025, “The Family” promette momenti di grande tensione. Devin si infuoca nella faida contro Hulya, decisa a proteggere Zeynep e Kaya a ogni costo, fino all’uscita di Leyla dal carcere.

The Family stagione 2: conflitti familiari, attacchi a Ibrahim e accordi con imprenditori russi

La seconda stagione di "The Family" sbarca su Canale 5, portando con sé intensi conflitti familiari, attacchi a Ibrahim e intrighi con imprenditori russi.

Ne parlano su altre fonti

The Family, anticipazioni fino al 23 maggio: cosa succederà nelle prossime puntate

Secondo msn.com: Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di The Family 2, la dizi turca in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.

The Family 2, anticipazioni fino al 23 Maggio: il terribile piano di Hulya contro Devin

Da cinezapping.com: Le trame della settimana dal 19 al 23 maggio si concentrano su Devin, che cerca di proteggere Zeynep e Kaya mentre Leyla è in prigione ...

The Family Anticipazioni 12 maggio 2025: Il diabolico piano di Aslan. Ecco che cosa ha in mente di fare...

Come scrive msn.com: Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 12 maggio 2025 alle 16:50, Devin affronta Hulya per comunicarle che sarà con lei che dovrà v ...