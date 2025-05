Tessile e chimica riminese in lutto addio al segretario della Filctem Cgil Ha lottato per la giustizia sociale

La comunità tessile e chimica di Rimini piange la scomparsa di Riccardo Giunchi, ex segretario generale della Filctem CGIL, simbolo di dedizione e lotta per la giustizia sociale. Militando con passione, ha lasciato un’impronta indelebile nel sindacato. I funerali si terranno mercoledì 21 maggio alle ore 15:30 al Santuario Madonna di Casale.

La Cgil di Rimini perde Riccardo Giunchi: si è spento l’ex segretario generale Filctem Cgil, con alle spalle una lunga militanza sindacale. I funerali si terranno mercoledì, 21 maggio, ore 15,30, al Santuario Madonna di Casale in via Vecchia Emilia a Santarcangelo di Romagna. Leggi le notizie. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Tessile e chimica riminese in lutto, addio al segretario della Filctem Cgil. "Ha lottato per la giustizia sociale"

