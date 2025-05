Terzo mandato in Trentino | ecco perché la Consulta potrebbe accogliere il ricorso del governo

Il dibattito sul terzo mandato in Trentino è acceso, con la maggioranza spaccata e il governo in fibrillazione. Ora, la questione passa alla Consulta, che potrebbe decidere di accogliere il ricorso presentato dal governo. La Lega ha già espresso il suo no, evidenziando le tensioni interne e il rischio di un pronunciamento che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla politica locale.

Il governo si spacca in Cdm sul terzo mandato nella Provincia autonoma di Trento. La Consulta potrebbe accogliere il ricorso. La maggioranza si spacca sul terzo mandato nella Provincia autonoma di Trento. La palla passa ora alla Consulta, dopo che la Lega ha votato il suo no alla proposta di impugnare la legge che ha portato da due a tre il limite dei mandati consecutivi per il presidente della Provincia.

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta

Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Stop terzo mandato De Luca, motivazioni Consulta: “In Campania divieto recepito già nel 2009”

La Corte Costituzionale ribadisce il divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione Campania, in vigore dalla legge elettorale del 2009.

Niente terzo mandato per i governatori: ecco le motivazioni della Consulta che bocciano De Luca

La Corte costituzionale ha fissato un'importante sentenza, bloccando la possibilità di un terzo mandato per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

