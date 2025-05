Tennis Club Faenza Over 60 campioni regionali | trionfo contro Castenaso

Il Tennis Club Faenza Over 60 si è laureato campione regionale, trionfando in finale contro Castenaso con un secco 3-0. Dopo aver dominato la fase a gironi, la squadra ha dimostrato grande determinazione e talento, conquistando così un prestigioso titolo che premia l’impegno e la passione degli atleti faentini in questa categoria.

La squadra maschile Over 60 del Tennis Club Faenza si è laureata campionessa regionale, titolo conquistato sabato scorso nella finale vinta 3-0 contro il Circolo Tennis Castenaso. Nella prima fase del campionato, i faentini avevano vinto il proprio girone con tre successi in altrettante gare disputate, poi nella semifinale dei playoff si erano imposti sempre 3-0 contro il Tennis Club Salsomaggiore. La squadra manfreda è composta da Tiziano Minardi, Paolo Bontempi, Massimo Mini e Andrea Cavassi. "Abbiamo vinto il titolo Over 60 per il terzo anno consecutivo – commenta Paolo Bontempi - Questo significa che, nonostante il passare degli anni, il tennis aiuta a restare giovani". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennis Club Faenza Over 60 campioni regionali: trionfo contro Castenaso

