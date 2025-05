Tendenza borse e scarpe rosa ma anche vermiglio e aranciati Gli accessori e le sfumature must-have di stagione

La tendenza di borse e scarpe nei toni rosa, vermiglio e aranciati si conferma tra le must-have di stagione. Dopo anni di colori pastello, il rosa resiste, dimostrando la propria versatilità e raffinatezza. Celebre grazie a Pier Paolo Piccioli di Valentino, questo colore delicato si adatta con eleganza alle evolve tendenze moda, rimanendo un imperdibile trend di stagione.

La tendenza persiste. Dopo anni di passerelle cipria, bubblegum, nude e pastello, il rosa convince ancora. Un colore gentile ma estremamente resiliente, almeno per quanto riguarda la sua capacità di adattarsi alla moda che cambia. Galeotto fu Pier Paolo Piccioli, ex direttore creativo di Valentino che ha presentato il rosa come un manifesto di vitalità , eleganza e indipendenza, presentando le sue modelle vestite in blocco di un fucsia acceso e pungente, come uno schieramento shocking, durante la sfilata Pink PP Autunno Inverno 20222023.

