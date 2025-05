Tegola sull' autovelox della Tangenziale multe annullate dalla Cassazione

La Cassazione annulla le multe rilevate dagli autovelox sulla tangenziale, sottolineando che le sanzioni sono nulle se l’apparecchio non è omologato. Dopo il caso delle 11 sanzioni sulla Modena-Sassuolo, un altro automobilista vede annullate le multe per aver superato i limiti di velocità 13 volte, evidenziando l'importanza della corretta omologazione degli strumenti di rilevamento.

La Cassazione si pronuncia sugli autovelox: sanzioni annullate se l'apparecchio non è omologato Dopo il caso dell'annullamento di 11 sanzioni rilevate dal tutor sulla Modena-Sassuolo, un'altra sentenza "grazia" un automobilista che ha superato i limiti per ben 13 volte.

