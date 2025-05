Tav Treviglio Vecchiola premiato come miglior Under 21 di Serie B

Treviglio Brianza Basket celebra un importante riconoscimento: Tommaso Vecchiola, il suo giovane playmaker, è stato premiato come miglior under 21 di Serie B Old Wild West. Un altro traguardo significativo dopo aver raggiunto le semifinali playoff, confermando il talento e il talento emergente della squadra.

Un’altra soddisfazione per Treviglio Brianza Basket dopo la conquista delle semifinali playoff. La Lega Nazionale Pallacanestro ha eletto Tommaso Vecchiola, playmaker della Tav, come vincitore della nona edizione del Trofeo LNP per la Serie B Nazionale Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore Under 21” della stagione regolare. Il riconoscimento, riservato ai giocatori nati nel 2004 e seguenti, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie B Nazionale Old Wild West. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tav Treviglio, Vecchiola premiato come miglior Under 21 di Serie B

