Tassi dei mutui in calo come risparmiare tra fisso e variabile nel 2025

Nel 2025, le famiglie italiane possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: i tassi dei mutui sono in calo. Dopo un lungo periodo di rincari a causa delle manovre delle banche centrali, questo trend offre opportunità significative per risparmiare. Scopriamo come scegliere tra mutuo fisso e variabile per ottenere il massimo vantaggio da questa situazione favorevole.

Il 2025 prosegue con una notizia attesa da migliaia di famiglie e aspiranti proprietari di casa: i tassi dei mutui continuano a scendere. Dopo anni di incrementi dovuti alle politiche restrittive delle banche centrali per contrastare l’inflazione, il mercato finanziario sta vivendo una fase di alleggerimento dei costi per l’accesso al credito immobiliare. Una situazione che rappresenta una boccata d’ossigeno per molti italiani, ma che allo stesso tempo pone nuovi interrogativi: meglio un mutuo fisso o variabile? La risposta, secondo molti esperti come il consulente finanziario indipendente di Milano Luca Spinelli, dipende da diversi fattori personali e dal contesto economico in evoluzione... 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Tassi dei mutui in calo, come risparmiare tra fisso e variabile nel 2025

