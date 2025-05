Taranto | violenta aggressione di un extracomunitario accusati sette minorenni Misure cautelari per quattro Carabinieri

A Taranto, si è verificata una violenta aggressione da parte di un extracomunitario, con sette minorenni coinvolti. Quattro carabinieri sono stati posti sotto misure cautelari. La vicenda, che risale al 20 maggio 2025, è stata oggetto di un comunicato ufficiale dei carabinieri, che dettaglia le operazioni e le misure adottate.

Nella mattina di oggi, 20 maggio 2025, i militari della Compagnia Carabinieri di Taranto, coadiuvati nella fase esecutiva da personale del Nucleo Investigativo, dallo Squadrone Carabinieri Eliportato "Cacciatori di Puglia" e dal 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia", hanno dato esecuzione in questo Capoluogo alla misura cautelare del collocamento in comunità – emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i minorenni di Taranto su richiesta della locale Procura della Repubblica per i minorenni – nei confronti di 7 giovani, tra i 14 e i 17 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di "concorso in resistenza e violenza a pubblico ufficiale, vilipendio delle Istituzioni e delle Forze Armate", "concorso in violazione di domicilio", "danneggiamento", "lesioni personali con aggravanti del numero degli aggressori e della discriminazione razziale".

