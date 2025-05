Taranto sequestrati consistenti quantitativi di cocaina e hashish

Negli ultimi giorni, i Finanzieri di Taranto hanno condotto articolati controlli antidroga su tutto il territorio, impiegando unità cinofile. Questi interventi hanno portato al sequestro di consistenti quantitativi di cocaina e hashish, rafforzando l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e contribuendo a garantire la sicurezza della comunità.

TARANTO – Negli ultimi giorni i Finanzieri del Gruppo di Taranto hanno attuato sull’intero territorio provinciale una serie di interventi finalizzati specificamente al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli antidroga, svolti con l’ausilio delle unità cinofile in dotazione al Reparto, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, principalmente gli scali portuali e le stazioni ferroviarie nonché le strutture ricettive e i luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Taranto, sequestrati consistenti quantitativi di cocaina e hashish

Altri articoli sullo stesso argomento

Blitz e arresto: sequestrati tre chili di cocaina e decine di dispositivi per inalare marijuana liquida

In un'operazione di grande successo, i militari della Guardia di Finanza di Terracina hanno arrestato un sospetto spacciatore, sequestrando tre chili di cocaina, 100 grammi di hashish e 40 dispositivi elettronici per l'inalazione di marijuana liquida.

Blitz contro riciclaggio, sequestrati 5 milioni e un dipinto di Goya

Un'imponente operazione contro il riciclaggio ha portato al sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro, inclusi un pregiato dipinto attribuito a Francisco Goya.

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio

I funerali di Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto scomparso domenica notte all'età di 79 anni, sono stati rinviati.

Su questo argomento da altre fonti

Taranto, Gdf contro lo spaccio di droga: sequestrati cocaina e hashish

Da trmtv.it: Le Fiamme Gialle ioniche hanno sequestrato consistenti quantitativi di cocaina e hashish e segnalato 31 responsabili alle Autorità ...

Taranto, colpo allo spaccio nel rione Tamburi: due arresti, sequestrati oltre 2,5kg di eroina

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: I due presunti pusher in trasferta dalla provincia di Matera sono stati pizzicati nel bosco vicino all'ex Ilva; controlli a tappeto anche nell'area del cimitero TARANTO - I carabinieri del Comando ...

Taranto, raffica di denunce: sequestrati prodotti ittici

Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it: Stessa sorte per altri 7 giovani tutti residenti nella provincia Nord, col divieto di ritorno nel comune di Taranto, probabilmente giunti nel borgo antico per l’acquisto della dose giornaliera ...