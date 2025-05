T’ vuò sta zitto o no? Ma stai buon’ cu a cap’? studente insulta prof all' Unisa | il caso

Momenti di tensione all’UniSa di Salerno: uno studente ha insultato il prof. Gennaro Avallone, docente di Sociologia, mentre attraversava un corridoio. La protesta sarebbe scaturita dal suo invito a mantenere il silenzio nelle aule. L’episodio ha acceso i riflettori su una controversia tra studenti e docenti, sollevando questioni di rispetto e convivenza universitaria.

