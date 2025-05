Stretta sulla sicurezza in corsia dopo il tentato omicidio all' Asl To5 | cosa cambia per pazienti e visitatori

A meno di un mese dal tentato omicidio di un medico all’ospedale Maggiore di Chieri, l’ASL To5 introduce nuove misure di sicurezza nei suoi tre ospedali. Dalla scorsa settimana, l’accesso è limitato dopo le 21, garantendo maggiore tutela per pazienti, visitatori e personale. Ecco cosa cambia e come queste misure influiranno sulla quotidianità delle strutture sanitarie.

A meno di un mese dal tentato omicidio di un medico all'ospedale Maggiore di Chieri, l'Asl To5 annuncia un potenziamento dei presidi di sicurezza nei suoi tre ospedali: Chieri, Moncalieri e Carmagnola. La novità Dalla scorsa settimana, l'accesso alle strutture è limitato dopo le 21.

